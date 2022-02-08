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В Ростове-на-Дону 22-летний парень пропал без вести

В Ростове-на-Дону 22-летний парень пропал без вести
В Ростове без вести пропал 22-летний парень. Местонахождение Яна Никулина остается неизвестным пять суток.

Последний раз его видели 6 февраля. В тот день парень ушел из дома и с тех пор так и не вернулся. Родственники позвонили знакомым и друзьям Яна, но никто не знал, куда тот исчез. Тогда родные написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтеры и СМИ.

Рост пропавшего составляет порядка 170-175 сантиметров, телосложение плотное. У молодого человека карие глаза и темные короткие волосы. В день исчезновения он был одет в зелено-оранжевую куртку.

Если вам известно что-либо о местонахождении Яна Никулина, сообщите по номерам: 112 или 8 (800) 700-54-52.
Фото: Лиза Алерт Юг.
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