Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове без вести пропал 25-летний парень

В Ростове без вести пропал 25-летний парень
В донской столице без вести пропал 25-летний парень. Местонахождение Кирилла Свиридова остается неизвестным более недели.

Волонтеры рассказали, что молодой человек пропал еще 2 октября. Родственники думали, что он вернется домой, однако ни на следующий день, ни через неделю он не дал о себе знать. Обеспокоенные родные пошли в полицию и написали заявление. К поискам подключились добровольцы поискового отряда.

На вид пропавшему около 25 лет, рост - 193 сантиметра, худощавого телосложения, волосы русые, глаза зеленые. Был одет в черную куртку, черные брюки и туфли. При себе был рюкзак. Из особых примет у Кирилла под нижней губой есть пирсинг.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего ростовчанина, просьба позвонить в полицию или по номерам волонтеров: 8-800-700-54-52 или 112.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.