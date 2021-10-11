В Ростове без вести пропал 25-летний парень

В донской столице без вести пропал 25-летний парень. Местонахождение Кирилла Свиридова остается неизвестным более недели.Волонтеры рассказали, что молодой человек пропал еще 2 октября. Родственники думали, что он вернется домой, однако ни на следующий день, ни через неделю он не дал о себе знать. Обеспокоенные родные пошли в полицию и написали заявление. К поискам подключились добровольцы поискового отряда.На вид пропавшему около 25 лет, рост - 193 сантиметра, худощавого телосложения, волосы русые, глаза зеленые. Был одет в черную куртку, черные брюки и туфли. При себе был рюкзак. Из особых примет у Кирилла под нижней губой есть пирсинг.Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего ростовчанина, просьба позвонить в полицию или по номерам волонтеров: 8-800-700-54-52 или 112.