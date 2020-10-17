В Батайске бездомные собаки испортили два автомобиля

В Батайске во дворе жилого комплекса «Южный берег» бездомные собаки повредили два автомобиля. Происшествие случилось 18 октября, сообщает портал Battime.Во двор к местным жителям подкинули котенка. Испуганный малыш забился под капот припаркованной у дома машины. Так как в тёмное время суток найти его не представилось возможным, люди разошлись по домам, отложив поиски на утро. Однако для дворовых собак ночь не стала препятствием для погони, и животные стали ловить малыша, запрыгивая на капот машин, царапая колесные диски. Как следствие, были испорчены два автомобиля.Жители района сразу нашли виновника собачьей потасовки - им оказался дворовый пес Бублик, который считался вожаком местной собачьей стаи.- Почти все соседи теперь против собак и, конечно же, меня, - рассказывает зоозащитница Александра Златогорова. - У нас есть соседи, которые уже хотят кардинально избавиться от собак - убить, отравить. Другие угрожают, что будут по рукам бить тех, кто кормит бездомных. Мне говорят, что теперь я должна возместить материальные убытки. На что я пояснила, что это собаки не мои.Несмотря на это, Александра сделала всё возможное, чтобы защитить Бублика, доставившего столько неприятностей автовладельцам. Батайчанка отдала его в приют, однако где гарантия, что в другой раз остальные собаки не полезут на машины, увидев где-нибудь котенка. Ведь другие псы в этом дворе хоть и не представляют опасности для людей, но тоже не выносят присутствия котов. Примечательно, что судьба котёнка, с которого всё началось, остаётся неизвестной.