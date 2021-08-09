В Ростове-на-Дону без вести пропал 34-летний мужчина

В Ростове разыскивают 34-летнего мужчину, пропавшего без вести. Виктор Набоков не выходит на связь с близкими вторую неделю.Последний раз его видели 3 августа. В тот день мужчина ушел из дома и до сих пор не вернулся. В отчаянии родственники написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтеры и СМИ.Рост Виктора составляет около 176-178 сантиметров, телосложение худощавое. У него светло-русые волосы и голубые глаза. Из особых примет - татуировки. В день исчезновения его видели в камуфляжных майке и штанах коричнево-зеленого цвета и черной кепке. Пропавший был обут в темно-синие кроссовки в сетку.Если вы видели Виктора Набокова или знаете что-либо о его местонахождении, позвоните по номерам: 112 или 8-800-700-54-52.