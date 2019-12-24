В Азове археологи нашли средневековое огниво, монету и кости животных



Азовские археологи обнаружили несколько предметов, принадлежащих кочевникам. Эти находки стали, вероятно, последним открытием 2019 года.



На небольшом раскопе на улице Кондаурова учёным попались обломки камня, керамики, кости животных и монета. Все эти мелочи в 14-м веке потеряли кочевники, которые останавливались на ночлег на окраине средневекового Азака.



По словам заведующего отделом археологии Андрея Масловского, кочевники редко оставляли после себя какие-то следы. Однако, на восточной границе Азова они оставили кресало — огниво. Судя по внешнему виду, оно было сделано вручную.



Андрей Николаевич добавил, что исследованная ими местность — граница города, которую ранее археологи не могли найти. Наконец, им удалось это сделать.