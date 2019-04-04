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Азовские археологи нашли при раскопках захоронение ребенка

Азовские археологи нашли при раскопках захоронение ребенка
Погребение ребенка с детскими игрушками нашли при раскопках в Азове. Интересную находку обнаружили археологи Азовского музея-заповедника 6 апреля на улице Ленина.

Последней интересной находкой Азака 14-го века является погребение мальчика с детскими игрушками. На поясе у ребенка нож и несколько игральных костей животных. К слову, одна из костей была залита свинцом.

По словам Андрея Масловского, завотделом археологии Азовского музея-заповедника, подростков редко хоронили с дорогими им вещами.

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