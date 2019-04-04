Азовские археологи нашли при раскопках захоронение ребенка



Погребение ребенка с детскими игрушками нашли при раскопках в Азове. Интересную находку обнаружили археологи Азовского музея-заповедника 6 апреля на улице Ленина.



Последней интересной находкой Азака 14-го века является погребение мальчика с детскими игрушками. На поясе у ребенка нож и несколько игральных костей животных. К слову, одна из костей была залита свинцом.



По словам Андрея Масловского, завотделом археологии Азовского музея-заповедника, подростков редко хоронили с дорогими им вещами.