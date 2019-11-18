Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

О редком средневековом экспонате рассказали азовские археологи

О редком средневековом экспонате рассказали азовские археологи
Археологи Ростовской области рассказали о редкой находке, которую им посчастливилось обнаружить во время раскопок. В ходе работ на территории Азова учёные нашли металлические застёжки для книг.

В Армении сегодня можно найти книги, которые много веков назад были переписаны на территории Азака 14-го века. В древнем городе существовали скриптории, в которых мастера по заказу переписывали книги.

К сожалению, найти книгу в ходе археологических раскопок — несбыточная мечта. Тем не менее средневековые рукописи всё-таки оставляют в земле свои следы. Археологи обнаружили застёжки для книг.

По словам заведующего отделом археологии Андрея Масловского, на территории Древней Руси подобных предметов нашли немало. При раскопках в Азове обнаружили пока две.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.