О редком средневековом экспонате рассказали азовские археологи



Археологи Ростовской области рассказали о редкой находке, которую им посчастливилось обнаружить во время раскопок. В ходе работ на территории Азова учёные нашли металлические застёжки для книг.



В Армении сегодня можно найти книги, которые много веков назад были переписаны на территории Азака 14-го века. В древнем городе существовали скриптории, в которых мастера по заказу переписывали книги.



К сожалению, найти книгу в ходе археологических раскопок — несбыточная мечта. Тем не менее средневековые рукописи всё-таки оставляют в земле свои следы. Археологи обнаружили застёжки для книг.



По словам заведующего отделом археологии Андрея Масловского, на территории Древней Руси подобных предметов нашли немало. При раскопках в Азове обнаружили пока две.