В Александровке из-за повторной аварии обесточены 200 домов

Фото для иллюстрации: Россети Юг.

В Ростове-на-Дону более 200 домов остались без света и тепла. Еще одна авария на линии электропередачи в Аксайском районе случилась утром 15 декабря.По информации главы администрации донской столицы, обесточены ряд соцобъектов. Речь идет о семи школах, четырех детских садах и двух больницах. Также свет погас в шести котельных.На месте работают аварийные бригады. Специалисты подключают резервные источники питания. Когда в дома ростовчан вернутся тепло и электричество, пока не известно.Днем ранее, 14 декабря, ураганный ветер погнул опоры линий электропередачи. А 11 декабря из-за ледяного дождя и сильного ветра обрушилась опора ЛЭП, которая питала Аксай и часть Ростова. В результате ЧП тысячи людей несколько суток сидели без света и отопления.