В Аксае упавшая опора ЛЭП оставила без света и тепла весь город

Фото: Ростов ру

Жители Аксая остались без света и тепла из-за аварии. Сильный ветер 12 ноября на улице Чапаева повалил опору ЛЭП.Упавшая конструкция повисла на проводах. Из-за этого почти весь город оказался без света и тепла. В Россети Юг сообщили, что аварийная бригада выехала на место.Сколько точно домов оказались обесточены, уточняется. Когда восстановят подачу электроэнергии и отопления, также пока неизвестно.Из-за сломавшейся опоры без света остались также десятки домов в Александровке в Ростове.Кроме того, из-за непогоды проблемы с электроэнергией возникли в Каменском районе. Без света остался парк «Лога».