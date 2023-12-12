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В Аксае упавшая опора ЛЭП оставила без света и тепла весь город

В Аксае упавшая опора ЛЭП оставила без света и тепла весь город
Жители Аксая остались без света и тепла из-за аварии. Сильный ветер 12 ноября на улице Чапаева повалил опору ЛЭП.

Упавшая конструкция повисла на проводах. Из-за этого почти весь город оказался без света и тепла. В Россети Юг сообщили, что аварийная бригада выехала на место.

Сколько точно домов оказались обесточены, уточняется. Когда восстановят подачу электроэнергии и отопления, также пока неизвестно.

Из-за сломавшейся опоры без света остались также десятки домов в Александровке в Ростове.

Кроме того, из-за непогоды проблемы с электроэнергией возникли в Каменском районе. Без света остался парк «Лога».
Фото: Ростов ру
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