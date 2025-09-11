Климатические изменения перестраивают экосистему акватории Азовского моря

Фото: Дондей

Климатические изменения ощутимо влияют на экологическую систему Азовского моря, вызывая сдвиги в уровне солёности, составе рыб и количестве беспозвоночных. По оценкам специалистов Азово-Черноморского филиала ВНИРО, наблюдается значительное увеличение добываемых объёмов биологических ресурсов в этой акватории.Кроме того, научно-исследовательский центр объявил об окончании периода гибели рыбы. Напомним, что 18 июля в Азовском море был объявлен режим мора, применяемый при массовой гибели рыбы из-за высокой температуры воды и, как следствие, недостатка кислорода.В частности, за период с 2020 по 2025 годы улов пиленгаса достиг значения в 2,5 тысячи тонн, и ожидается его дальнейший рост до 4 тысяч тонн.