В Аксае похоронили погибшую 39-летнюю Алену Редько

Фото: DonDay

В Аксае состоялась церемония прощания с Аленой Редько. Похоронили 39-летнюю женщину 5 сентября.Трагическая история, случившаяся с Аленой, глубоко затронула жителей Ростовской области. Женщина исчезла еще 25 августа. Тот вечер она провела с супругом. По словам Сергея, он оставил ее в районе набережной в Ростове, и с тех пор ее никто не видел.Родные обратились в правоохранительные органы с просьбой о помощи в розыске. Спустя неделю тело Алены обнаружили в лесополосе на левом берегу реки Дон. Из-за воздействия высокой температуры тело сильно пострадало, что затруднило определение причины смерти. Для установления точных обстоятельств была назначена экспертиза. Бывший муж отрицает свою причастность к трагической гибели женщины.На прощание гроб был открыт. Родные и близкие Алены до сих пор не могут смириться с произошедшим. Причастность бывшего мужа к гибели кажется невероятной. У женщины осталось двое детей.Следствие продолжает расследование, чтобы выяснить все обстоятельства трагедии.