В Ростове найдена мертвой пропавшая без вести Алена Редько

В Ростове-на-Дону нашли мертвой пропавшую без вести 39-летнюю Алену Редько. Об этом сообщает Donday.ru со ссылкой на собственный источник.

Поиски без вести пропавшей женщины длились с 25 августа. В тот день женщина вышла из своего дома на улице Луначарского в Аксае. Она решила прокатиться со своим бывшим супругом в Ростов. Мужчина высадил бывшую жену на улице Ульяновской 9/28. После этого она не выходила на связь с друзьями и родственниками.

Мать пропавшей Елена забила тревогу на следующий день. Она обратилась в полицию с заявлением о пропаже. Правоохранители вызвали бывшего супруга на допрос. Однако его версия о случившемся осталась прежней.

О том, что женщина найдена мертвой стало известно только 3 сентября. В настоящее время проводится экспертиза для установления причины смерти.
Фото: DonDay
