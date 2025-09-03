В Ростове найдена мертвой пропавшая без вести Алена Редько

Фото: DonDay

В Ростове-на-Дону нашли мертвой пропавшую без вести 39-летнюю Алену Редько. Об этом сообщает Donday.ru со ссылкой на собственный источник.Поиски без вести пропавшей женщины длились с 25 августа. В тот день женщина вышла из своего дома на улице Луначарского в Аксае. Она решила прокатиться со своим бывшим супругом в Ростов. Мужчина высадил бывшую жену на улице Ульяновской 9/28. После этого она не выходила на связь с друзьями и родственниками.Мать пропавшей Елена забила тревогу на следующий день. Она обратилась в полицию с заявлением о пропаже. Правоохранители вызвали бывшего супруга на допрос. Однако его версия о случившемся осталась прежней.О том, что женщина найдена мертвой стало известно только 3 сентября. В настоящее время проводится экспертиза для установления причины смерти.