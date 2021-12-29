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В аэропорту Платов отменили рейс в Москву

В аэропорту Платов отменили рейс в Москву

В аэропорту Ростова-на-Дону отменили рейс в Москву. Соответствующая информация появилась на портале Платова 5 января.

Согласно информации на электронном табло, самолет RRJ-95LR авиакомпании «Азимут» должен был вылететь из донской столицы в 7:35, а в 9:20 приземлиться в Москве. Однако пассажиры даже не начали проходить регистрацию, когда им сообщили, что рейс отменен. Следующая возможность улететь в столицу появится у них в 11:40 на воздушном судне другой авиакомпании.

Причины произошедшего пока остаются неизвестными.
Фото: РБК
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