В аэропорту Платов отменили рейс в Москву

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В аэропорту Ростова-на-Дону отменили рейс в Москву. Соответствующая информация появилась на портале Платова 5 января.Согласно информации на электронном табло, самолет RRJ-95LR авиакомпании «Азимут» должен был вылететь из донской столицы в 7:35, а в 9:20 приземлиться в Москве. Однако пассажиры даже не начали проходить регистрацию, когда им сообщили, что рейс отменен. Следующая возможность улететь в столицу появится у них в 11:40 на воздушном судне другой авиакомпании.Причины произошедшего пока остаются неизвестными.