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В аэропорту Платов задерживается рейс Ростов - Москва

В аэропорту Платов задерживается рейс Ростов - Москва
В аэропорту Платов как минимум на час задерживают рейс Ростов - Москва. Информация об этом содержится на онлайн-табло донского хаба.

Самолет A-320 авиакомпании «Ред вингс» должен был вылететь из Платова 23 ноября в 7 часов утра и приземлиться в московском Домодедово в 8.50. Однако рейс задержали как минимум на час, предположительно, воздушное судно должно будет вылететь не раньше 8 часов утра. Возможной причиной задержки стали погодные условия - Ростов утром накрыло сильным туманом.

Кроме того, в Сети сообщается о задержках рейсов в Москву из других городов. В общей сложности корректировки внесли в расписание порядка 20 рейсов. Многие из них были отменены.
Фото: sever-press.ru
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