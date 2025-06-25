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На обслуживание моста у Ростова на трассе М-4 «Дон» выделят 6 миллионов рублей. Деньги пойдут на поддержание работы сигнализации, видеонаблюдения и систем безопасности на переправе.Заказчиком выступает «Управление автомобильной магистрали Москва — Волгоград Федерального дорожного агентства». Подрядчику предстоит обслуживать мост до конца 2025 года.Средства на услуги выделят из федерального бюджета. Заявку на участие в тендере можно было подать до 25 июня. Сейчас комиссия проверяет участников, а победителя объявят 26 июня.