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Рейс Ростов - Омск задержали в аэропорту Платов

Рейс Ростов - Омск задержали в аэропорту Платов
В аэропорту Платов задержали рейс А4-247 сообщением Ростов - Омск. Лайнер RRJ-95LR авиакомпании «Азимут» отправится в город на двух реках на два часа позже.

Воздушное судно должно было вылететь из донской столицы в 1:15. Однако по информации онлайн-табло Платова, самолет покинет Ростов не раньше 3:15.

Также на 20 минут задерживается и рейс, направлявшийся из Москвы в ростовскую авиагавань. Он должен был прибыть в 1:30, но теперь время прилета изменилось на 1:50

Накануне жители донской столицы опубликовали в соцсетях снимки тумана. Не исключено, что именно плохая видимость причиной задержания рейсов.
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