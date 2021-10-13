Рейс Ростов - Омск задержали в аэропорту Платов

В аэропорту Платов задержали рейс А4-247 сообщением Ростов - Омск. Лайнер RRJ-95LR авиакомпании «Азимут» отправится в город на двух реках на два часа позже.Воздушное судно должно было вылететь из донской столицы в 1:15. Однако по информации онлайн-табло Платова, самолет покинет Ростов не раньше 3:15.Также на 20 минут задерживается и рейс, направлявшийся из Москвы в ростовскую авиагавань. Он должен был прибыть в 1:30, но теперь время прилета изменилось на 1:50Накануне жители донской столицы опубликовали в соцсетях снимки тумана. Не исключено, что именно плохая видимость причиной задержания рейсов.