В 2024 году Ростовская АЭС в пять раз увеличила свое представительство на дивизионном чемпионате профмастерства REASkills

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В рамках престижного чемпионата профессионального мастерства концерна «Росэнергоатом» REASkills 51 сотрудник Ростовской АЭС в 2024 году представит Ростовскую область. В феврале члены команды проходили отбор по выбранной компетенции, победив в отборочных турах.- От волгодонских атомщиков для участия в отборочных мероприятиях дивизионального чемпионата было подано около сотни заявок. По итогам отбора сформирован состав участников и экспертов Ростовской атомной станции. В сравнении с прошлым годом численный состав нашей команды вырос в 5 раз, а соревноваться в личном и командном зачете они будут в 16 компетенциях, - сообщила начальник отдела развития персонала Ростовской АЭС Наталия Мартынова.Согласно итогам REASkills-2023, слесарь по ремонту реакторно-турбинного оборудования цеха централизованного ремонта Ростовской атомной станции Леонид Пархомик совместно с экспертом Максимом Ковалевым стали победителями в компетенции «Промышленная механика и монтаж».- На Ростовской АЭС работают талантливые, компетентные и целеустремленные специалисты. Лучшие из них будут представлять нашу атомную станцию и наш регион на чемпионате профессионального мастерства REASkills — 2024. Ждем их с победой. Высокий профессионализм работников является одной из важных составляющих безопасной, надежной эксплуатации АЭС. И мы создаем все условия, чтобы наши сотрудники развивались профессионально, - подчеркнул директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.Чемпионат будет проходить с 8 по 12 апреля в нескольких городах России: в Нововоронеже, Удомле, Балаково и Чебоксарах. В рамках чемпионата REASkills участники могут совершенствовать своих профессиональные навыки. Так участники могут обмениваться опытом, уровень квалификации повышается и соответствует как отечественным, так и международным требованиям. Призеры чемпионата смогут поучаствовать в отраслевом чемпионате профмастерства Госкорпорации «Росатом» AtomSkills. Победители войдут в единую сборную команду Росатома в рамках национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech.Одна из главнейших задач государства – это развитие кадрового потенциала. Президент РФ рассказал о старте нацпроекта «Кадры». За короткий срок правительство определило основные подходы и принципы реализации новых нацпроектов. К разработке уже приступили.Стоит отметить, что первый чемпионат профмастерства ReaSkills провели в 2017 году. Он является знаком качества и выступает важным этапом на пути к профессиональным конкурсам: отраслевой чемпионат AtomSkills и национальный WorldSkills Hi-Tech.