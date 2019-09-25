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Безопасность Ростовской АЭС для окружающей среды подтвердили ученые

Безопасность Ростовской АЭС для окружающей среды подтвердили ученые
С 20 по 22 сентября прошел второй за год экологический тур. Донские ученые совместно со студентами физфака Южного федерального университета взяли пробы почвы, растений и провели измерения гамма-фона в районе Ростовской АЭС.

Ими было исследовано более 500 образцов почвы и 20 растений. Ученые также провели около тысячи замеров гамма-фона в округе. По итогам исследования ученые заверили, что негативное воздействие атомной станции на экосистемы региона отсутствует. Такие данные ученые получают не впервые.

«Экологические исследования вблизи Ростовской АЭС проводятся с предпускового периода атомной станции, когда ещё был измерен «нулевой фон». Результаты исследований убедительно свидетельствуют о том, что уровень радиационного фона с допускового периода АЭС до сегодняшнего дня не изменился», - сообщила Елена Бураева, научный руководитель этих экологических экспедиций, заведующая лабораторией радиоэкологических исследований НИИ физики, кандидат химических наук, доцент кафедры технической физики.

После исследований участники экотура посетили учебно-тренировочное подразделение. Там специалисты рассказали ученым о деятельности оперативного персонала на атомной станции, познакомили с полномасштабным тренажёром и продемонстрировали сам тренировочный процесс.

Экологический тур на Ростовской АЭС проводится регулярно дважды в год, таким образом, ученые определяют влияние атомной станции на окружающую среду. За 2019 год это второй экологический мониторинг, первый прошёл в июне.

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