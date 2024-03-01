Энергоблок №  4 на Ростовской АЭС отремонтировали раньше срока

Фото: Ростовская АЭС.

Ростовская АЭС закончила ремонт энергоблока № 4 досрочно. Планово-предупредительные работы с элементами модернизации завершили 28 февраля. Энергоблок включили в сеть на сутки раньше, чем планировалось. К полуночи 1 марта отремонтированную часть электростанции вывели на номинальный уровень мощности.Специалисты выполнили средние ремонты реакторной установки с частичной выгрузкой тепловыделяющих сборок, основного оборудования, всех трех систем безопасности, турбогенератора с выводом ротора, основного оборудования турбинного отделения и капитальный ремонт цилиндра низкого давления турбоагрегата. Параллельно с этим модернизировали резервную дизельную электроподстанцию на энергоблоке.— Планово-предупредительный ремонт на четвертом энергоблоке Ростовской атомной станции — это начало большой плановой ремонтной кампании этого года с выполнением работ по программе модернизации, которая завершится в 2025 году ремонтом на энергоблоке № 1, готовящемся к продлению срока эксплуатации, — сообщил директор Ростовской АЭС Андрей Сальников. — В рамках завершившегося ППР на энергоблоке № 4 успешно выполнены все поставленные задачи, обеспечивающие поддержание стабильного рабочего состояния оборудования и гарантированную безопасную выработку электроэнергии.Атомная станция на берегу Цимлянского водохранилища работает с 2001 года. За все это время она выработала более 411 миллиардов киловатт часов. Этого количества хватило бы, чтобы четыре года подряд покрывать все энергопотребности Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, где проживают более 27 миллионов человек.В настоящее время все четыре энергоблока Ростовской АЭС работают на номинальном уровне мощности. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков нет. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и на прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации, и не превышает естественных фоновых значений.