Установлена личность убитого в машине на берегу Таганрогского залива

Установлена личность убитого в машине на побережье Таганрогского залива. Погибшим оказался 45-летний местный житель Александр Григорьев.Известно, что мужчина родом из Таганрога. Места работы у него не было, а зарабатывал он обменом валют. Имел несколько судимостей в начале 2000-х годов по статьям «Мошенничество», «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием», «Кража» и «Грабеж». В день убийства он встречался с 37-летним мужчиной для того, чтобы обменять ему деньги. С собой у Александра было более полумиллиона рублей. Не исключено, что именно из-за денег его могли убить.Главным подозреваемым стал как раз тот самый знакомый, с которым у Григорьева была встреча. Правоохранители задержали его и продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.Напомним, предположительно, мужчина умер от множественных ударов ножом. После этого автомобиль марки «Опель Антара» вместе с телом сбросили с обрыва.