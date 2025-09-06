Фото: ГУ МВД РО

В Ростове задержали 25-летнего парня, который стрелял по прохожим. Происшествие случилось 4 сентября на улице Зорге.В тот вечер под окнами одной из многоэтажек компания друзей была излишне шумной. По словам очевидцев, этот уличный шум спровоцировал жильца дома прибегнуть к нестандартным мерам борьбы с нарушителями тишины. Мужчина открыл окно и начал стрелять из оружия по людям внизу.Момент попал на камеру, запись опубликовали в сети. 6 сентября дебошира задержали. Им оказался 25-летний парень с судимостью.Как уточнили в ГУ МВД по Ростовской области, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Хулиганство".