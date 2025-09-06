Новости
В Ростове произошел пожар в частном доме из-за неисправной системы видеонаблюдения

В Ростове-на-Дону владелец частного дома чудом избежал травм во время пожара, причиной которого стала поломка в системе видеонаблюдения. Инцидент произошел 3 сентября на улице Профинтерна.

По информации, предоставленной областным управлением МЧС, возгорание началось в подвале. Хозяин в момент начала пожара был в доме. Он быстро сориентировался и вызвал службу пожарной охраны. Мужчина, к счастью, не получил повреждений.

- Пожар был потушен на площади два квадратных метра, - сообщили в управлении. - Вероятнее всего, причиной возгорания стало нештатное функционирование системы видеонаблюдения, которая была смонтирована в подвале.
Фото: ГУ МЧС по РО
