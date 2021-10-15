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На берегу Таганрогского залива в машине нашли труп жестоко убитого мужчины

На берегу Таганрогского залива в машине нашли труп жестоко убитого мужчины
В машине на берегу Таганрогского залива нашли труп 45-летнего мужчины. Происшествие случилось в селе Беглица днем 15 октября.

Местные жители прогуливались по берегу залива и обнаружили машину марки «Опель Антара». Подойдя ближе, в салоне они увидели истекающего кровью мужчину. На место сразу вызвали полицию и медиков. Врачи зафиксировали на трупе множественные колото-резаные ранения грудной клетки, предположительно, ножом.

Погибшим оказался 45-летний житель Таганрога. В день трагедии он встретился со своим знакомым. Что между мужчинами произошло потом, точно неизвестно. Но уже через какое-то время таганрожец был мертв.

- По подозрению в убийстве задержан 37-лений житель Таганрога, - прокомментировали в СУ СКР по Ростовской области. - Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование продолжается.
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