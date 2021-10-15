На берегу Таганрогского залива в машине нашли труп жестоко убитого мужчины

В машине на берегу Таганрогского залива нашли труп 45-летнего мужчины. Происшествие случилось в селе Беглица днем 15 октября.Местные жители прогуливались по берегу залива и обнаружили машину марки «Опель Антара». Подойдя ближе, в салоне они увидели истекающего кровью мужчину. На место сразу вызвали полицию и медиков. Врачи зафиксировали на трупе множественные колото-резаные ранения грудной клетки, предположительно, ножом.Погибшим оказался 45-летний житель Таганрога. В день трагедии он встретился со своим знакомым. Что между мужчинами произошло потом, точно неизвестно. Но уже через какое-то время таганрожец был мертв.- По подозрению в убийстве задержан 37-лений житель Таганрога, - прокомментировали в СУ СКР по Ростовской области. - Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.Расследование продолжается.