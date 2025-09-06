Сколько стоят сезонные фрукты и овощи на рынке в Ростове

Фото: DonDay

С приходом осени изменился и выбор фруктов и овощей, доступных покупателям. Летние ягоды уступили место осенним яблокам, грушам и винограду, а свежие огурцы и помидоры заменили сладким перцем, баклажанами, кабачками и тыквой разных сортов. Все эти плоды необходимы для поддержания иммунитета. В какую же стоимость обойдутся натуральные витамины?На Центральном рынке уже представлена тыква разных видов, включая "Ромашку" и "Испанскую гитару". Цена "Ромашки" составляет 100 рублей за килограмм, учитывая, что вес плода варьируется от 6 до 10 килограммов, покупка обойдется примерно в тысячу рублей. "Испанская гитара" предлагается по аналогичной цене, однако ее меньший размер позволяет сэкономить. Декоративная тыква значительно дороже – ее стоимость составляет 400 рублей за килограмм.Цена на сладкий перец колеблется в пределах 80-120 рублей за килограмм. В торговых сетях его стоимость выше, достигает 200 рублей за кило.Кабачки и баклажаны можно купить по цене от 100 до 150 рублей за кило. За 200 рублей можно приобрести примерно 4-5 штук этих овощей. Яблоки приятно удивили своей доступностью, их стоимость составляет 80-100 рублей за килограмм. По сравнению с августом, когда их цена достигала 150-200 рублей, они заметно подешевели.Груши будут стоить дороже – от 150 до 200 рублей за килограмм, а виноград – от 150 до 350 рублей за килограмм в зависимости от сорта.С прошлого сезона стоимость фруктов и овощей изменилась незначительно.