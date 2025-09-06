Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове за сутки, 5 сентября, произошло 13 пожаров

В Ростове за сутки, 5 сентября, произошло 13 пожаров
В Ростовской области было зарегистрировано 13 случаев возгораний за сутки, о чем проинформировали в областном управлении МЧС.

За прошедшие сутки, 5 сентября, на территории Донского края было потушено 6 пожаров техногенного характера и 7 случаев горения сухой травы. Помимо этого, спасательные службы реагировали на ликвидацию последствий пяти дорожно-транспортных происшествий.

В общей сложности в работах принимали участие около 150 сотрудников экстренных служб, использовавших 37 единиц специализированной техники.
Фото: ГУ МЧС РО
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.