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Установили главную новогоднюю елку в Ростове-на-Дону

Установили главную новогоднюю елку в Ростове-на-Дону
В парке имени Максима Горького в Ростове-на-Дону установили главную новогоднюю ёлку города. Фотографиями вечнозеленой красавице поделился фотограф Денис Демков.

Работы по её установке и украшению заняли около шести дней. Уже 7 декабря она сияла яркими огнями, радуя горожан. Сотни жителей Ростова с радостью фотографировались на её фоне.

На ветвях вечнозелёного дерева по всему периметру разместили изящные снежинки, а на верхушке установили звезду. Множество гирлянд на ёлке создают ощущение радости и чуда. Близится к концу оформление и всего города.

Напомним, что в этом году власти решили не выделять дополнительные средства на приобретение новых украшений, а использовать те, что остались с прошлого года. На эти цели из городской казны было выделено 59 миллионов рублей.
Фото: Денис Демков
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