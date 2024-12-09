Установили главную новогоднюю елку в Ростове-на-Дону

Фото: Денис Демков

В парке имени Максима Горького в Ростове-на-Дону установили главную новогоднюю ёлку города. Фотографиями вечнозеленой красавице поделился фотограф Денис Демков.Работы по её установке и украшению заняли около шести дней. Уже 7 декабря она сияла яркими огнями, радуя горожан. Сотни жителей Ростова с радостью фотографировались на её фоне.На ветвях вечнозелёного дерева по всему периметру разместили изящные снежинки, а на верхушке установили звезду. Множество гирлянд на ёлке создают ощущение радости и чуда. Близится к концу оформление и всего города.Напомним, что в этом году власти решили не выделять дополнительные средства на приобретение новых украшений, а использовать те, что остались с прошлого года. На эти цели из городской казны было выделено 59 миллионов рублей.