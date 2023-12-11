В парке Горького в Ростове установили главную новогоднюю елку

Фото: Ростов ру

Донскую столицу постепенно украшают к зимним праздникам. На улицах появляются гирлянды и различные световые конструкции. Днем 11 декабря в парке имени Максима Горького установили главную новогоднюю елку.Высота дерева — 21 метр, примерно с семиэтажный дом. На хвойном дереве уже появились некоторые украшения. На ветках закреплены декоративные снежинки, а на верхушке уже установлена звезда. Рабочим еще предстоит до конца украсить елку. Город окончательно подготовить к Новому году планируют к 20 декабря.Из муниципального бюджета на украшение Ростова уйдет 59 миллионов рублей. Это рекордная сумма на оформление донской столицы. В 2016 году город украсили за 21 миллион рублей, в 2017 году — за 4 миллиона рублей, в 2018-2020 годах — за 10 миллионов рублей, в 2021 году — за 26 миллионов рублей.В прошлом году на монтаж и обслуживание новогодних украшений власти Ростова потратили 8 миллионов рублей.