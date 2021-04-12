Ушла в лес и не вернулась: на Дону разыскивают 66-летнюю женщину

В Ростовской области разыскивают без вести пропавшую 66-летнюю женщину. Лилия Гребенюк не выходит на связь вторые сутки.Пенсионерка вышла из дома в поселке Огиб Усть-Донецкого района утром 13 апреля. Женщина направлялась в лес. Вечером Лилия не вернулась, и родные забили тревогу. Пропавшая нуждается в медпомощи. Родственники написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам. К поискам подключились СМИ.У Лилии седые волосы, голубые глаза, телосложение худощавое. Рост женщины составляет 155 сантиметров. Последний раз пенсионерку видели в черных сапогах, куртке с капюшоном (предположительно, темно-синяя) и вязаной шапке малинового цвета.Если вы знаете что-либо о местонахождении Лилии Гребенюк, позвоните по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.