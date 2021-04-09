В Ростовской области без вести пропала 89-летняя бабушка

В Ростовской области разыскивают 89-летнюю женщину. Нина Полторацкая не выходит на связь вторую неделю.Жительница села Головатовка Азовского района ушла из дома 2 апреля. С тех пор она так и не вернулась. Родственники не знают, куда она могла отправиться. К тому же женщина не ориентируется в пространстве. Они сразу же забили тревогу: написали заявление в полицию, обратились за помощью к волонтерам. К поискам подключились СМИ.У Нины темно-русые волосы, с сединой, до плеч, худощавое телосложение. Рост пропавшей составляет 153 сантиметра. Последний раз ее видели в голубом болоньевом пальто, светлой шапке и резиновых сапогах.Если вам известно что-либо о местонахождении Нины Полторацкой, сообщите по номеру: 8 (800) 700-54-52.