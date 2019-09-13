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На ремонт участка дороги на Мечникова в Ростове потратят более 5 млн рублей

На ремонт участка дороги на Мечникова в Ростове потратят более 5 млн рублей
В Ростове на ремонт небольшого участка дороги на улице Мечникова потратят 5 115 201 рубль. На работы отводится менее двух месяцев. Заказчиком является дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры города. Часть денег (5 064 048 рублей) выделяется из областного бюджета, а другая часть (51 152 рубля) — из городского. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 24 сентября.

Ремонту подлежит участок от улицы Курганной до дома № 7 по улице Мечникова. Исполнитель обязуется снять старый слой дорожного покрытия и заменить его на новый. Также он нанесёт разметку, поменяет крышки люков и обновит покрытие тротуара. Дорожное полотно должно прослужить не менее шести лет.

К 15 ноября 2019 года все работы должны быть закончены. Победителя определят с помощью электронного аукциона 25 сентября.

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