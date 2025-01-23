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На экс-начальника соцзащиты Батайска завели уголовное дело за превышение полномочий

На экс-начальника соцзащиты Батайска завели уголовное дело за превышение полномочий
На начальника управления социальной помощи завели уголовное дело. Сергея Завгороднего подозревают в превышении должностных полномочий.

По данным правоохранительных органов Ростовской области, экс-руководитель сам принимал решения о назначении государственной соцпомощи. Сергей Завгородний не проводил заседания комиссий. Чиновник выдавал социальные выплаты людям, которые на получение помощи не имели права. Денежные средства получали люди, которые не являлись малоимущими и не находились в трудной жизненной ситуации.

В УФСБ России по Ростовской области сообщили, что в отношении Сергея Завгороднего возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Чиновнику может грозить лишение свободы сроком до четырех лет.
Фото: ДонДей
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