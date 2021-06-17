На председателя комитета имущественных отношений Азовского района завели уголовное дело

В Азовском районе в отношении председателя комитета имущественных отношений завели уголовное дело. Ее подозревают в превышении должностных полномочий.По версии следствия, в 2017 году она являлась и.о. председателя комитета имущественных отношений Азовского района. Она передала в собственность местным жителям шесть земельных участков, находившихся в зоне санитарной охраны водоснабжения.Как сообщили в СУ СКР по Ростовской области, уголовное дело в отношении председателя возбудили после проверки материалов, поступивших из прокуратуры.