У погибшего при тушении пожара спасателя остались жена и ребенок
В Ростове при тушении пожара погиб 33-летний спасатель. Трагедия, унесшая жизнь сержанта внутренней службы, случилась 15 октября на улице Нижнебульварной, 14.
Как сообщает DonDay.ru, у погибшего Александра Ш. остались жена и ребенок - дочка. Также у спасателя есть брат-близнец, который тоже служит в МЧС.
Напомним, утром 15 октября произошел пожар в ресторане «Балканы». Во время тушения и проливки конструкций произошло обрушение стены. Под завалами оказался спасатель. Его попытались реанимировать, но он скончался.