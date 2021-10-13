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У погибшего при тушении пожара спасателя остались жена и ребенок

У погибшего при тушении пожара спасателя остались жена и ребенок
В Ростове при тушении пожара погиб 33-летний спасатель. Трагедия, унесшая жизнь сержанта внутренней службы, случилась 15 октября на улице Нижнебульварной, 14.

Как сообщает DonDay.ru, у погибшего Александра Ш. остались жена и ребенок - дочка. Также у спасателя есть брат-близнец, который тоже служит в МЧС.

Напомним, утром 15 октября произошел пожар в ресторане «Балканы». Во время тушения и проливки конструкций произошло обрушение стены. Под завалами оказался спасатель. Его попытались реанимировать, но он скончался.
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