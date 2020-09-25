В Ростове открыли мемориальную доску в честь спасателя, погибшего при пожаре на левом берегу
В Ростове-на-Дону открыли мемориальную доску в честь молодого спасателя, погибшего при пожаре в районе Ростов Арены. Она станет напоминанием о смелости и самоотверженности молодого человека, посвятившего свою жизнь помощи людям. Мемориальную доску повесили 29 сентября на стене пожарной части №3, где трудился Алексей Кравцов.
Страшная трагедия, унесшая жизнь молодого спасателя, случилась 28 марта. Молодой человек принимал участие в тушении ландшафтного пожара на левом берегу Дона. Спасатели много часов работали на месте, стараясь потушить поле, которое в итоге выгорело на площади 25 гектаров.
Сухая трава вспыхивала с огромной скоростью, и Алексей оказался в кольце огня. Пожарный не смог выбраться из ловушки и погиб. Спасателю было 29 лет.
В день похорон все пожарно-спасательные части донского региона почтили память Алексея, включив сирены.