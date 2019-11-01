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В Новошахтинске при пожаре погиб 55-летний мужчина

В Новошахтинске при пожаре погиб 55-летний мужчина
В Ростовской области в пожаре погиб мужчина. Возгорание произошло на улице Парковой в Новошахтинске 4 ноября.

По информации ГУ МЧС Ростовской области, сообщение о происшествии поступило на пульт пожарной охраны в 13:30. На место выехали два пожарных расчёта.

В частном доме огнём была охвачена площадь 10 квадратных метров.
- Во время тушения было обнаружено тело мужчины, - сообщили в спасательном ведомстве.

Личность погибшего установлена. Им оказался 55-летний хозяин дома.

Пожар был полностью ликвидирован в 13:46. Причина возгорания устанавливается.

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