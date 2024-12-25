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Тысячи горожан остались без отопления в Ворошиловском районе Ростова

Тысячи горожан остались без отопления в Ворошиловском районе Ростова
В Ворошиловском районе Ростова-на-Дону тысячи жителей остались без отопления. Об этом стало известно из сообщения департамента ЖКХ 25 декабря.

Проблемы с отоплением возникли в домах, расположенных в границах: улицы Ларина, Погодина, Нансена, Нариманова, переулка Оренбургский и улицы Башкирская.

Причиной отключения отопления стал прорыв трубы в переулке Забайкальский. Планируется, что теплоснабжение будет восстановлено к 15:00.

Напомним, что накануне в донской столице произошла крупная авария на теплосетях. На территории котельной ООО «Лукойл-Ростовэнерго» произошёл прорыв трубопровода, в результате чего без отопления остались 447 многоквартирных домов.
Фото: ростов.ру
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