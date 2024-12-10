Жители 7 многоквартирных домов Ростова остались без отопления

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Жители Первомайского района Ростова-на-Дону остались без тепла 10 декабря. Информацию об этом сообщили в департаменте ЖКХ и энергетики.Дефект нашли на тепловой трассе, расположенной на улице Киргизская. В результате отключено отопление в семи многоквартирных домах.Ожидается, что тепло вернут в дома до 16:00.Напомним, что из-за прорыва трубы в Ворошиловском районе отсутствует вода в домах, находящихся в границах: Михаила Нагибина — Обуховский — Ленина — Нансена — Турмалиновской.Возобновление водоснабжения планируется осуществить только 11 декабря до 05:00.