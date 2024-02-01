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В Ворошиловском районе Ростова 136 жилых домов остались без отопления

В Ворошиловском районе Ростова 136 жилых домов остались без отопления
В Ворошиловском районе Ростова из-за коммунальной аварии сотни домов остались без отопления. Прорыв теплотрассы случился днем 1 февраля на улице Волкова, 7.

Из-за аварии без тепла остались дома на улицах Космонавтов, Волкова, Добровольского, Комарова, Пацаева, Творческой и Борко. Также отопления нет в 8 соцобъектах.

Как сообщил министр ЖКХ Ростовской области Сергей Сизиков, ориентировочный срок ремонтных работ примерно до 20:00.
Фото: Ростов ру.
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