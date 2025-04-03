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Трое ростовчан попали в больницу после драки в бильярдной

Трое ростовчан попали в больницу после драки в бильярдной
В Ростове в ночь со 2 на 3 апреля в Суворовском произошёл конфликт, переросший в драку. Местный житель пришёл в бильярдную, чтобы поиграть. Из-за азарта и сильного алкогольного опьянения его поведение стало неадекватным. Супруги, владеющие заведением, сделали ему замечание и попросили вести себя прилично. Однако конструктивного диалога не получилось.

Ситуация обострилась, и участники конфликта вышли на улицу. Драка началась внезапно. Мужчина распылил перцовый баллончик в лицо владельцу бильярдной, а затем схватил кирпич и бросил его в противника. Жена владельца не осталась в стороне и ударила нападавшего кием по голове. В ответ она получила удар по лицу.

Все трое участников конфликта были госпитализированы с различными травмами.
Фото: ИИ.
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