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В Ростове в Суворовском во время вооруженного конфликта пострадал мужчина

В Ростове в Суворовском во время вооруженного конфликта пострадал мужчина
В Ростове-на-Дону на улице Дубина, которая находится в Суворовском, произошёл конфликт, в результате которого был ранен мужчина.

Инцидент случился в ночь на 23 июля. Очевидцы сообщили о выстрелах в микрорайоне. По предварительным данным, конфликт произошёл между двумя женщинами, в ходе него было применено огнестрельное оружие. Через несколько минут после выстрелов на дороге нашли лежащего мужчину.

Как сообщили в ГУ МВД по Ростовской области, в результате вооружённого конфликта один из участников стрелял в оппонента. 43-летний местный житель был госпитализирован с огнестрельным ранением ноги.

Причина конфликта не сообщается. По данному происшествию проводится проверка.
Фото: соцсети
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