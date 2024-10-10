Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове движение в сторону Суворовского парализовано из-за ДТП


В Ростове движение в сторону Суворовского парализовано из-за ДТП

В Октябрьском районе Ростова-на-Дону собралась большая пробка. Об этом свидетельствуют данные Яндекс.Карт.
На пересечении улицы Вавилова и проспекта Королева вечером 10 октября произошла авария. Из-за этого в сторону Суворовского собралась пробка длиною более трех километров. Затор тянется от улицы Немировича-Данченко до пересечении улицы Вавилова и проспекта Королева.

Машины двигаются со скоростью не более 10 километров в час. Многие люди спешат домой с работы или учебы.

Водителям рекомендуют искать альтернативные маршруты.
Фото: Яндекс Карты
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.