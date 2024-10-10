В Ростове движение в сторону Суворовского парализовано из-за ДТП

Фото: Яндекс Карты

В Октябрьском районе Ростова-на-Дону собралась большая пробка. Об этом свидетельствуют данные Яндекс.Карт.На пересечении улицы Вавилова и проспекта Королева вечером 10 октября произошла авария. Из-за этого в сторону Суворовского собралась пробка длиною более трех километров. Затор тянется от улицы Немировича-Данченко до пересечении улицы Вавилова и проспекта Королева.Машины двигаются со скоростью не более 10 километров в час. Многие люди спешат домой с работы или учебы.Водителям рекомендуют искать альтернативные маршруты.