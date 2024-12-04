В Ростове образовалась адская пробка на проспекте Королева

- Тут вообще что-нибудь движется? Стоим на Королёва без движения, — возмущается один из водителей.

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В Ростове-на-Дону на проспекте Королева образовалась многокилометровая пробка, которая не двигается уже несколько часов. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях 4 декабря.Пробка длиной около трёх километров начинается от кольца на улице Квадро и тянется до улицы Вавилова.По информации очевидцев, на кольце на улице Вавилова произошло ДТП с участием катка. Из-за этого водители стоят в пробке уже больше часа. Некоторые шутят, что их уже не ждут на работе.