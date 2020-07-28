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В Ростове-на-Дону курица, яблоки и подсолнечное масло являются самыми дорогими в регионе

В Ростове-на-Дону курица, яблоки и подсолнечное масло являются самыми дорогими в регионе
Донская столица является лидером в регионе по самым высоким ценам на некоторые товары продуктовой корзины. Об этом сообщает Ростовстат.

Мороженые и охлажденные курицы дороже всего стоят в Ростове — за килограмм жители могут отдать порядка 133 рублей, что аж на 13 рублей дороже, чем в Миллерово. Высокая стоимость в донской столице зафиксирована на яблоки, килограмм обойдется в 119 рублей. В Таганроге за них попросят 104 рубля. С самыми высокими ценами остаются хлеб (44 рубля), маргарин (124 рубля), жирный творог (332 рубля) и баранина (425). Это стоимость за килограмм продуктов.

Меньше всего жители Ростова-на-Дону платят за свинину — килограмм обойдется в 255 рублей. В Миллерово за мясо попросят на 10 рублей дороже. Кроме того, репчатый лук в донской столице будет стоить 23 рубля, что на 5 рублей дешевле, чем в Волгодонске. За 520 рублей также можно купить байховый черный чай и сливочное масло.

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