В Ростове-на-Дону курица, яблоки и подсолнечное масло являются самыми дорогими в регионе

Донская столица является лидером в регионе по самым высоким ценам на некоторые товары продуктовой корзины. Об этом сообщает Ростовстат.Мороженые и охлажденные курицы дороже всего стоят в Ростове — за килограмм жители могут отдать порядка 133 рублей, что аж на 13 рублей дороже, чем в Миллерово. Высокая стоимость в донской столице зафиксирована на яблоки, килограмм обойдется в 119 рублей. В Таганроге за них попросят 104 рубля. С самыми высокими ценами остаются хлеб (44 рубля), маргарин (124 рубля), жирный творог (332 рубля) и баранина (425). Это стоимость за килограмм продуктов.Меньше всего жители Ростова-на-Дону платят за свинину — килограмм обойдется в 255 рублей. В Миллерово за мясо попросят на 10 рублей дороже. Кроме того, репчатый лук в донской столице будет стоить 23 рубля, что на 5 рублей дешевле, чем в Волгодонске. За 520 рублей также можно купить байховый черный чай и сливочное масло.