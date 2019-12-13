Транспорт для Счетной палаты обойдется Ростовской области в пять млн рублей



На Дону из областного бюджета в новом году потратят 4,9 миллионов рублей на транспортные услуги для Контрольно-счетной палаты. Ведомство ищет подрядчика на сайте госзакупок.



Согласно техзаданию, средства на девять легковушек выделят из регионального бюджета, рассчитанного на 2020 год. За предоставленные деньги исполнитель должен будет возить чиновников по городу и пригороду, делать страховку, документы в ГИБДД, нанимать водителей, оплачивать стоянку и даже ремонт машин.



Водители будут работать по ненормированному графику. Иногда придется трудиться в выходные и праздники.



Пользоваться услугами подрядчика Счетная палата будет с 9 января по 30 апреля следующего года включительно. Подать заявку на участие в электронном конкурсе можно до 24 декабря. Победителя выберут на следующий день.