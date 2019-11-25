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Ремонт участка дороги на Дону обойдется в 48,5 млн рублей

Ремонт участка дороги на Дону обойдется в 48,5 млн рублей
В Родионово-Несветайском районе донского региона участок дороги отремонтируют за 48,5 миллиона рублей. Подрядчика на сайте госзакупок ищет Министерство транспорта Ростовской области.

Согласно техзаданию строительно-монтажные работы пройдут на участке автодороги поселок Матвеев Курган – слобода Большекрепинская – слобода Родионово-Несветайская. Реконструкцию проведут с 27 апреля по 30 октября следующего года в шесть этапов. Средства почти поровну выделили из областного и федерального бюджетов. Обновленная дорога должна прослужить минимум шесть лет.

Заявку на участие в электронном аукционе можно подать до 4 декабря 2019 года. Исполнителя контракта выберут в тот же день.

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