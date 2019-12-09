Охрана «Ростов Арены» в 2020 году обойдется региону в 13,8 млн рублей



В следующем года на охрану объектов и территории стадиона «Ростов Арена» потратят 13,8 миллионов рублей. Дирекция по подготовке и проведению игр чемпионата по футболу в Ростове ищет исполнителя контракта на сайте госзакупок.



Согласно техзаданию, подрядчик должен круглосуточно с 1 января по 31 декабря 2020 года охранять центр волонтеров и стюардов, медиа и технологический центр, центр телевещания, а также логистическую зону, столовую, центр аккредитации и контрольно-пропускные пункты. Деньги на услуги безопасности «Ростов Арене» выделят из областного бюджета.



Заявку на участие в конкурсе можно подать до 13 декабря. Исполнителя выберут в тот же день.



На охрану стадиона уже выделяли средства несколько месяцев назад. Тогда безопасность на «Ростов Арене» с 1 сентября по 31 декабря обошлась региону в 5,2 миллионов рублей.





