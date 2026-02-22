Новости
Двое погибли при пожаре в частном доме в Константиновске Ростовской области

Двое погибли при пожаре в частном доме в Ростовской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Мужчина и женщина погибли при пожаре в частном доме в Константиновске. Трагедия развернулась днем 22 февраля. Возгорание произошло в доме, расположенном на улице Ленина. Когда на место прибыли пожарные расчеты, огонь уже распространился на площадь около девяти квадратных метров.

В тушении пожара были задействованы 11 пожарных и 4 единицы техники. В ходе ликвидации возгорания спасатели обнаружили тела женщины и мужчины. Личности погибших в настоящее время устанавливаются.

Обстоятельства, спровоцировавшие пожар, и причины смерти людей выясняются.
Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области
