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Ростовский каскадер выполнил очередной опасный трюк

Ростовский каскадер выполнил очередной опасный трюк
Ростовский каскадер выполнил очередной опасный трюк. Евгений Чеботарев 1 мая опубликовал в социальных сетях кадры очередного трюка, опасного для его жизни и здоровья.

Согласно сценарию трюка, он должен был спрыгнуть с крыши автомобиля на едущий на большой скорости автобус. В кадре видно, как каскадер ждет приближения общественного транспорта, а затем запрыгивает в него.

Если бы каскадер не успел вовремя запрыгнуть в автобус, его бы сбило с ног и протащило на несколько метров дальше.

Всего за несколько дней до этого Евгений Чеботарев установил новый мировой рекорд. Каскадер перепрыгнул шесть автомобилей, несущихся на скорости 140 километров в час.
Фото: соцсети Евгений Чеботарев
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