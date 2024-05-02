Фото: соцсети Евгений Чеботарев

Ростовский каскадер выполнил очередной опасный трюк. Евгений Чеботарев 1 мая опубликовал в социальных сетях кадры очередного трюка, опасного для его жизни и здоровья.Согласно сценарию трюка, он должен был спрыгнуть с крыши автомобиля на едущий на большой скорости автобус. В кадре видно, как каскадер ждет приближения общественного транспорта, а затем запрыгивает в него.Если бы каскадер не успел вовремя запрыгнуть в автобус, его бы сбило с ног и протащило на несколько метров дальше.Всего за несколько дней до этого Евгений Чеботарев установил новый мировой рекорд. Каскадер перепрыгнул шесть автомобилей, несущихся на скорости 140 километров в час.