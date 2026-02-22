Крупная пробка образовалась на трассе М-4 «Дон» под Шахтами из-за дорожных работ

Фото: Яндекс.Карты

Пятые сутки на федеральной трассе М-4 «Дон» в районе города Шахты сохраняется сложная дорожная обстановка. По данным сервиса «Яндекс.Карты», вечером 22 февраля протяженность пробки достигла 12 километров.Причиной многокилометровых заторов стали непрекращающиеся дорожные работы. Участок дороги, где ведутся работы, растянулся от Краснокутского до Красюковского сельского поселения.Согласно информации, дорожные работы продлятся до 23 февраля, что означает сохранение затрудненного движения на этом участке трассы в ближайшее время.Для водителей организован объездной маршрут: рекомендуется съезжать на развязку города Шахты на 1 000-м километре автодороги и следовать далее через город Новочеркасск.Автолюбителям настоятельно советуют учитывать эту информацию при планировании своих поездок, чтобы избежать длительного простоя в пробке.