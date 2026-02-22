В Ростовской области сирень распустила почки раньше срока

Фото: Дондей

Жители Ростовской области стали свидетелями аномального природного явления: в конце февраля на кустах сирени появились ярко-зеленые почки. Кадрами необычного пробуждения природы они поделились с редакцией портала DonDay 21 февраля.Вместо привычного зимнего пейзажа, ярко-зеленые почки сирени на фоне серой зимы выглядят особенно контрастно. По наблюдениям специалистов, такое раннее пробуждение растений, обычно начинающееся в середине апреля, связано с резкими климатическими изменениями.Традиционно после набухания почек сирени требуется около 10-12 дней для появления первых листьев и побегов, а полное раскрытие листвы и цветение наступают еще через 15-20 дней.Эксперты объясняют столь раннее развитие растений аномально теплыми погодными условиями. После продолжительных сильных морозов, когда температура опускалась ниже -20 градусов, в регионе резко установилась теплая погода. Столбик термометра колеблется около 0...+1 градуса, а на прошлой неделе температура достигала +12 градусов. Это потепление спровоцировало преждевременное пробуждение природы.